Представитель Маслякова-младшего назвал новых ведущих КВН

Место Александра Маслякова в КВН займут сразу шесть ведущих, среди них известные ведущие Первого канала, сообщил представитель Александра Маслякова-младшего.
«Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих РИА Новости.
Масляков не сможет провести первые игры нового сезона из-за коронавируса. Он заявлял, что роль ведущего доверят близким к игре людям, бывшим участника клуба.
ponhik78Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
PlaguerГолос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...
west_nikНа то он и клоун, чтобы смешить людей)
mosquito__2010Да конечно конечно, куда деваться !!! . Всегда же проще оправдаться вместо того что бы сделать по человечески,...