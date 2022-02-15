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Представитель Маслякова-младшего назвал новых ведущих КВН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Druzhinin / Government.ru / CC BY 4.0

Место Александра Маслякова в КВН займут сразу шесть ведущих, среди них известные ведущие Первого канала, сообщил представитель Александра Маслякова-младшего.

«Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ведущих РИА Новости.

Масляков не сможет провести первые игры нового сезона из-за коронавируса. Он заявлял, что роль ведущего доверят близким к игре людям, бывшим участника клуба.

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ponhik78

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Plaguer

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west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

mosquito__2010

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