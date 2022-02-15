НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Иркутский врач провел необычную операцию малышу с аномалией пищевода

Источник:
Sibnet.ru
263 0
хирург Юрий Козлов
Фото: © Sibnet.ru

Иркутский хирург Юрий Козлов прооперировал в Улан-Удэ младенца с редкой врожденной аномалией пищевода, сообщил врач в своем Instagram.

В столице Бурятии родился малыш с редкой аномалией пищевода, что потребовало срочного хирургического вмешательства малотравматичным эндоскопическим способом.

«Мы столкнулись с достаточно редким случаем атрезии пищевода, которому сопутствовала правая дуга аорты, что достаточно нетипично. Свищ пищевода находится с левой стороны, слепой участок пищевода также слева. Нам потребовалось определенное мастерство, чтобы их извлечь в правую сторону грудной клетки», — написал Козлов.

Операция длилась два часа и пять минут. Иркутский хирург с коллегами наложили специальное соединение — анастомоз, что позволило сохранить ребенку пищевод.

«Малыш, которому всего несколько часов от роду, переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Надеемся, послеоперационный период пройдет гладко, и скоро мама возьмет своего ребенка на руки», — добавил хирург.

Еще по теме
Невролог объяснила необычную головную боль при «омикроне»
Детектор обнаружения СOVID на ранних стадиях появился в России
Профессор настоятельно посоветовал отказаться от фруктовых соков
Лишний жир оказался губителен для умственных способностей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК проверит смерть младенца в больнице Ачинска
Иркутский врач провел необычную операцию малышу с аномалией пищевода
Сильные морозы пообещали сибирским регионам
Снежные барсы из Красноярска и Перми создали пару. ВИДЕО
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Украина выдвинула России ультиматум
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Раскрыты сроки выхода игры Atomic Heart
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
39
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
33
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
Sibnet.Ru