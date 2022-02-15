Иркутский врач провел необычную операцию малышу с аномалией пищевода

Иркутский хирург Юрий Козлов прооперировал в Улан-Удэ младенца с редкой врожденной аномалией пищевода, сообщил врач в своем Instagram.

В столице Бурятии родился малыш с редкой аномалией пищевода, что потребовало срочного хирургического вмешательства малотравматичным эндоскопическим способом.

«Мы столкнулись с достаточно редким случаем атрезии пищевода, которому сопутствовала правая дуга аорты, что достаточно нетипично. Свищ пищевода находится с левой стороны, слепой участок пищевода также слева. Нам потребовалось определенное мастерство, чтобы их извлечь в правую сторону грудной клетки», — написал Козлов.

Операция длилась два часа и пять минут. Иркутский хирург с коллегами наложили специальное соединение — анастомоз, что позволило сохранить ребенку пищевод.

«Малыш, которому всего несколько часов от роду, переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Надеемся, послеоперационный период пройдет гладко, и скоро мама возьмет своего ребенка на руки», — добавил хирург.