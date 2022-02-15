Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично отреагировал на болезнь отца.

«Только живи!» — написал Лебедев в Facebook. Он сопроводил публикацию статусом «беспокоится».

Политик не добавил никаких уточнений к публикации и не пояснил, имел ли он в виду ситуацию с госпитализацией отца.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля. По данным пресс-службы ЛДПР, состояние Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь.

Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.