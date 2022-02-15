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Эксперимент по маркировке электронных сигарет запущен в России

Источник:
ТАСС
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Фото: Vaping360 / Attribution License

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них стартовал в России, говорится в постановлении российского правительства.

«Маркировка электронных сигарет призвана обелить отрасль и обезопасить население от контрафактного никотина. Мы начали с табачных изделий, эта группа была первой, которая вошла в систему "Честный знак"», — приводит ТАСС слова главы товарной группы «Табак» оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрея Железнова.

По его данным, именно бизнес инициировал включение этой категории в маркировку. «Мы рассчитываем, что активное участие в пилотном проекте примут и малые производители, и специализированные предприятия торговли, чтобы подготовиться в максимально комфортном режиме и протестировать в полном объеме работу системы», — добавил Железнов.

В Союзе предприятий индустрии немедицинской ингаляции уверены, что с помощью маркировки органы власти смогут оказать российским производителям поддержку в легальной конкурентной борьбе.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

Алекс555

России предлагают отвести свои войска на своей территории куда они скажут.Что же они нарушая свои обещания...

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
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