Эксперимент по маркировке электронных сигарет запущен в России

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них стартовал в России, говорится в постановлении российского правительства.
«Маркировка электронных сигарет призвана обелить отрасль и обезопасить население от контрафактного никотина. Мы начали с табачных изделий, эта группа была первой, которая вошла в систему "Честный знак"», — приводит ТАСС слова главы товарной группы «Табак» оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрея Железнова.
По его данным, именно бизнес инициировал включение этой категории в маркировку. «Мы рассчитываем, что активное участие в пилотном проекте примут и малые производители, и специализированные предприятия торговли, чтобы подготовиться в максимально комфортном режиме и протестировать в полном объеме работу системы», — добавил Железнов.
В Союзе предприятий индустрии немедицинской ингаляции уверены, что с помощью маркировки органы власти смогут оказать российским производителям поддержку в легальной конкурентной борьбе.
ponhik78Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
Captain NemoСмените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.
Алекс555России предлагают отвести свои войска на своей территории куда они скажут.Что же они нарушая свои обещания...
AIzek1Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)