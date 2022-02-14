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Британия поддержит отказ Украины от вступления в НАТО

Источник:
«Известия»
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Фото: Adrian Pingstone (обсуждение · вклад)

Великобритания поддержит Украину, если ее власти примут решение отказаться от вступления в Североатлантический альянс (НАТО), заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи

«Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством», — приводят «Известия» слова Хиппи, сказанные им в эфире британского телевидения.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, чтобы «избежать войны».

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров в этой связи напомнил о том, что стремление Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплено в конституции страны.

Россия выступает категорически против вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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