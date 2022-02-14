Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Amazon показала первый тизер-трейлер предстоящего сериала по «Властелину колец», ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.

Как говорится в описании к ролику, «Властелин колец: Кольца власти» впервые выведет на экраны героические легенды о легендарной Второй эпохе истории Средиземья. Действие этой эпической драмы происходит за тысячи лет до событий, рассказанных в книгах Толкина «Хоббит» и «Властелин колец».

Шоу перенесет зрителей в эпоху, когда зарождались великие державы, королевства поднимались к славе и падали в руины, невероятные герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайших нитях, а величайший злодей, когда-либо вышедший из-под пера Толкина, грозил покрыть весь мир мраком.

«Сериал, начавшийся во времена относительного мира, рассказывает о множестве персонажей, как знакомых, так и новых, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфов Линдона, от захватывающего дух островного королевства Нуменор и до самых дальних уголков карты эти королевства и персонажи оставят наследие, которое будет жить долго после они ушли», – говорится в подписи к ролику.

Премьера сериала запланирована на 2 сентября. Премьера состоится на сервисе Prime Video, новые эпизоды будут выходить еженедельно. При этом подробности сюжета держатся в секрете. В сезоне будет восемь серий.

Студия Amazon получила права на экранизацию «Властелина Колец» в 2017 году. Сообщалось, что в планах – выпустить пять сезонов и серию спин-оффов. Уточнялось, что на проект потратят не менее миллиарда долларов, благодаря чему оно станет самым затратным в истории.