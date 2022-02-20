NASA решила через несколько лет затопить МКС в точке Немо

NASA объявила о решении в 2030 году затопить Международную космическую станцию в удаленной части Тихого океана, носящей название Точка Немо, сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США

МКС, запущенная в космос в 2000 году, совершает полет по орбите на расстоянии 420 километров от поверхности Земли. На ее борту побывало свыше 200 астронавтов из 19 стран.

На смену МКС придут коммерческие космические платформы, которые станут площадкой для сотрудничества и научных исследований. «Частный сектор в техническом и финансовом отношении способен при содействии NASA разрабатывать и эксплуатировать коммерческие орбитальные аппараты», — сказал CNN коммерческих программ агентства Фил Макалистер.

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Точка Немо названа в честь героя романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Это самое удаленное от суши место в океане. Оно находится примерно в 3тысячах миль от восточного побережья Новой Зеландии и в 2 тысячах миль к северу от Антарктиды

Точка Нем стала водной могилой для многих космических аппаратов. Такие космические державы, как США, Россия, Япония и страны Европы, с 1971 года затопили там более 263 единиц космического мусора.