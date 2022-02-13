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Макрон после разговора с Путиным поверил России

Источник:
ТАСС
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Фото: France Diplomatie - MEAE / CC0

Разговор президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина не оставил у французской стороны впечатления, что Россия планирует наступательные действия в отношении Украины, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Президенты Франции и России провели накануне переговоры по телефону продолжительностью 1 час 40 минут. Французская сторона полагает, что из сказанного в телефонном разговоре о ситуации вокруг Украины, «не следует, что Россия готовит наступление», приводит ТАСС слова представителя Елисейского дворца.

Тем не менее, Франция рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину.

Власти стран Запада и западные СМИ в последнее время устроили истерику по поводу «возможного вторжения» России на украинскую территорию. Американские СМИ сообщили, что российская армия якобы нападет на Украину уже 15 или 16 февраля. На этом фоне многие страны заявили об эвакуации своих граждан с Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления.

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Политика #Мир
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