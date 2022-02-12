Назван способ избавить организм от «ржавчины»

Старение и вредные привычки со временем приводят к появлению в организме «ржавчины», рассказал турецкий специалист в области антивозрастной медицины и биохимии Айшегюль Чорухлу.
«Химические процессы, в том числе под влиянием кислорода, вызывают окисление в наших клетках, что приводит к оксидации или "ржавлению" организма», — пояснил медик в интервью газете Sozcu.
По его словам, этот процесс запускают курение, алкоголь и нездоровый рацион, состоящий из жареного, мучного, сладкого и полуфабрикатов. Чтобы исправить ситуацию, следует есть больше овощей и фруктов.
При этом последующий рост числа поврежденных клеток снижает способность организма уничтожать их, из-за чего возникают различные заболевания. Именно в этом главная опасность, указал эксперт.
Медик отметил, что в желто-оранжево-красных содержится витамин С, каротин, ликопин, в фиолетовых — ресвератрол. Он уточнил, что чем темнее цвет овоща, тем сильнее его антиоксидантная способность.
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