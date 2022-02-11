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Томский суд опроверг отмену ареста замдиректора «Томского пива»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Верховный суд РФ освободил из-под домашнего ареста замдиректора «Томского пива» Вячеслава Литвина, сообщили адвокаты обвиняемого. Томский областной суд опроверг информацию — по его данным, вопрос об отмене или изменении меры пресечения решает районный суд.

Судебная коллегия Верховного суда рассмотрела апелляционные жалобы Литвина и его защитников на постановление об отказе в изменении территориальной подсудности уголовного дела, сообщается на сайте Томского областного суда.

По информации суда, апелляционные жалобы оставили без удовлетворения. Вопрос об отмене или изменении меры пресечения в отношении Литвина судебной коллегией не рассматривался.

«Верховный Суд разъяснил обвиняемому Литвину и адвокатам, что этот вопрос будет рассматривать районный суд», — говорится в сообщении.

Ранее адвокаты Литвина сообщили, что сотрудники ФСИН сняли с Литвина специальный браслет, обвиняемый свободен. При этом уголовное дело вернется в Октябрьский районный суд и его рассмотрение продолжится.

Литвина обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение предпринимателя Аминова, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене, что причинило бизнесмену ущерб на сумму более миллиона рублей.

Уголовное дело Литвина возбудили одновременно с делом мэра Томска Ивана Кляйна, тоже связанным с интересами ОАО «Томское пиво». Мэра приговорили к реальному сроку, но решение суда пока не вступило в законную силу.

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