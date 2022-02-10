Трампа обвинили в смывании документов в унитаз Белого дома

Сотрудники Белого дома во время президенства Дональда Трампа находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент, говорится в документальной книге «Мошенник», написанной журналисткой New York Times Мэгги Хаберман.
Национальное управление архивов и документации в связи с этим попросило Министерство юстиции США проверить, как бывший президент обращался с документацией Белого дома.
«Когда (Трамп) был у власти, экс-президент беспечно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому ему требуется сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей», — приводит РИА Новости сообщение портала Axios.
Отмечается, что Трамп часто рвал документы, а после того, как он покинул Белый дом, он якобы взял «существенные письменные материалы» в свое имение Мар-а-Лаго.
mosquito__2010Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
PlaguerНу рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
Maniac.Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...
antibacilaРеально твои посты выискиваю , чтобы похохотать вечером с кружечкой чая. Тебе надо мемуары писать.