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Трампа обвинили в смывании документов в унитаз Белого дома

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Сотрудники Белого дома во время президенства Дональда Трампа находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент, говорится в документальной книге «Мошенник», написанной журналисткой New York Times Мэгги Хаберман.

Национальное управление архивов и документации в связи с этим попросило Министерство юстиции США проверить, как бывший президент обращался с документацией Белого дома.

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«Когда (Трамп) был у власти, экс-президент беспечно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому ему требуется сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей», — приводит РИА Новости сообщение портала Axios.

Отмечается, что Трамп часто рвал документы, а после того, как он покинул Белый дом, он якобы взял «существенные письменные материалы» в свое имение Мар-а-Лаго.

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Политика #Мир #Курьезы
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Топ комментариев

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...

antibacila

Реально твои посты выискиваю , чтобы похохотать вечером с кружечкой чая. Тебе надо мемуары писать.
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