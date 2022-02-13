НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России

Источник:
Forbes
1325 6
Фото: © Минобороны России

Появление в Калининградской области российских истребителя МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» представляет собой «угрозу возмездия» для Европы, предупредил обозреватель Forbes Себастьен Роблин.

Размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининграде стало предупреждением, адресованным НАТО. В случае запуска оттуда, «Кинжалы» могут достичь столиц Запада за 7–10 минут, приводит Forbes слова военного эксперта Роба Ли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГиперзвуковой ответ России

При этом эксперт подчеркнул, что мощность «Кинжалов» при оснащении ядерным зарядом в десятки раз превышает силу бомбы, сброшенной на Хиросиму.

«Кинжал» — новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Скорость — 10-12 скоростей звука, дальность – до 2 тысяч километров.

Еще по теме
Байден заявил, что ни в коем случае не отправит войска на Украину
Россия и Белоруссия начали учения «Союзная решимость»
Путин заявил о неизбежности войны с вступлением Украины в НАТО
Канцлер Германии категорически отказался вооружать Украину
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция в лесу под Красноярском нашла тайник с гашишем
Травников выздоровел от коронавирусной инфекции
РЖД запустят туристический поезд по городам Сибири
Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»
Самое популярное
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Украина выдвинула России ультиматум
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ivanbak

Не пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.

Иркут 69

И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru