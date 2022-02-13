Европу предупредили об «угрозе возмездия» со стороны России

Появление в Калининградской области российских истребителя МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» представляет собой «угрозу возмездия» для Европы, предупредил обозреватель Forbes Себастьен Роблин.

Размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининграде стало предупреждением, адресованным НАТО. В случае запуска оттуда, «Кинжалы» могут достичь столиц Запада за 7–10 минут, приводит Forbes слова военного эксперта Роба Ли.

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При этом эксперт подчеркнул, что мощность «Кинжалов» при оснащении ядерным зарядом в десятки раз превышает силу бомбы, сброшенной на Хиросиму.

«Кинжал» — новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Скорость — 10-12 скоростей звука, дальность – до 2 тысяч километров.