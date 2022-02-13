Крейсер «Адмирал Нахимов» станет мощным кораблем ВМФ России

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит последнюю стадию ремонта и модернизации на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, сообщил источник в военном ведомстве. Впереди — испытания перед сдачей корабля ВМФ России.

В ближайшее время для тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» начнется формирование экипажа. В него войдут специалисты всех флотов — это около тысячи человек, сказал источник «Известиям».

Появление такого крейсера выведет российский флот на новый уровень, «Адмирал Нахимов» на сегодняшний день — самый мощный и самый крупный из надводных не авианесущих кораблей, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«После модернизации "Нахимов " будет в разы сильнее, чем крейсер "Петр Великий " этого же проекта», — добавил эксперт. «На обновленном крейсере стоит современная система ПВО, имеется большой ракетный арсенал. Такой корабль может уничтожать любые цели — надводные, подводные, береговые и воздушные», — пояснил Болтенков.

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«Адмирал Нахимов» — это третий в серии атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан». Его построили в 1987 году, но уже спустя десять лет крейсер перестал выходить в море. В 2013 году было принято решение о полной модернизации и возвращении в строй этого корабля.

На его борту уже установили новейшие ракетные комплексы, в том числе и «Циркон», зенитные и даже противоракетные системы. Эксперты отмечают, что после модернизации крейсер выведет российский флот на новый уровень и прослужит не один десяток лет.