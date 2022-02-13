НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Крейсер «Адмирал Нахимов» станет мощным кораблем ВМФ России

Источник:
«Известия»
184 0
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Фото: © Пресс-служба АО «ПО «Cевмаш»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит последнюю стадию ремонта и модернизации на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, сообщил источник в военном ведомстве. Впереди — испытания перед сдачей корабля ВМФ России.

В ближайшее время для тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» начнется формирование экипажа. В него войдут специалисты всех флотов — это около тысячи человек, сказал источник «Известиям».

Появление такого крейсера выведет российский флот на новый уровень, «Адмирал Нахимов» на сегодняшний день — самый мощный и самый крупный из надводных не авианесущих кораблей, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«После модернизации "Нахимов " будет в разы сильнее, чем крейсер "Петр Великий " этого же проекта», — добавил эксперт. «На обновленном крейсере стоит современная система ПВО, имеется большой ракетный арсенал. Такой корабль может уничтожать любые цели — надводные, подводные, береговые и воздушные», — пояснил Болтенков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак «Кузнецов» флот опозорил

«Адмирал Нахимов» — это третий в серии атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан». Его построили в 1987 году, но уже спустя десять лет крейсер перестал выходить в море. В 2013 году было принято решение о полной модернизации и возвращении в строй этого корабля.

На его борту уже установили новейшие ракетные комплексы, в том числе и «Циркон», зенитные и даже противоракетные системы. Эксперты отмечают, что после модернизации крейсер выведет российский флот на новый уровень и прослужит не один десяток лет.

Еще по теме
Второй полк гиперзвуковых «Авангардов» заступит на дежурство
А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенной РЛС
Российские военные получат гибрид сторожевика и субмарины
Бронетранспортер БТ-3Ф для морпехов подготовили к запуску в серию
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полиция в лесу под Красноярском нашла тайник с гашишем
Травников выздоровел от коронавирусной инфекции
РЖД запустят туристический поезд по городам Сибири
Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет мощным кораблем ВМФ России
Ученые заявили о катастрофическом таянии льдов на Эвересте
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украина выдвинула России ультиматум
43
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
27
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
Sibnet.Ru