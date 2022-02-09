Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»

Президент США Джо Байден во время частных встреч шутливо высказывался о лидерах западных стран, а также о российском президенте Владимире Путине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Путина Байден описал как «парня с ядерным оружием и без друзей. О канцлере Германии Олафе Шольце он сказал, что это «не Ангела Меркель», а манеру держаться премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвал «шумной». Глава Франции Эмманюэль Макрон же, по мнению президента США, «хочет быть Шарлем де Голлем», по секрету рассказали источники.

Эти «анонимные слухи никоим образом не отражают того, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит», приводит РБК заявление представителя Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

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В марте Байден давал интервью телеканалу ABC News, в ходе которого был задан вопрос, считает ли он Путина убийцей. «Ммм, да», — ответил глава Белого дома.

Комментируя высказывание Байдена, Путин заявил, что желает ему здоровья, и уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток». «Я вспоминаю: в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется», — отметил российский лидер.