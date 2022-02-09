Украина поддержала притязания Японии на Курилы

Киев поддерживает притязания Японии на Курильские острова, заявил посол Украины в Токио Сергей Корсунский.

«Мы находимся на расстоянии 10 тысяч километров друг от друга, и у нас у обоих есть территориальные проблемы с одной и той же страной. Это действительно уникальная ситуация», — отметил дипломат.

Корсунский напомнил о резолюции, которую принял парламент Японии. В документе японские политики выражают обеспокоенность ситуацией на границе Украины и возможным «российским вторжением».

Россия и Япония уже более 50 лет обсуждают заключение мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является статус Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи.