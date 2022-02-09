Татуировки Моргенштерна привели к проблемам с законом

Полиция возбудила административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — сказал источники в полиции ТАСС.

Изначально полиция в Набережных Челнах пыталась найти пропаганду наркотиков в текстах песен. Но затем внимание сакцентировалось на клипах, где видны татуировки рэпера. Речь идет о таких клипах, как «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner». По данным источника, Моргенштерн вину не признал.