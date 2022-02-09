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Эксперт посоветовал, как отказаться от допов при покупке авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, как действовать, чтобы отказаться от навязанного допоборудования при покупке автомобиля в салоне.

«Допы можно просто сдать. По закону потребитель вправе сдать товар надлежащего качества, не использованного в употреблении, в течение 14 дней и получить средства обратно (статья 25 ФЗ о защите прав потребителей)», — написал Шумский в Telegram.

Как только покупатель подписал акт приема/передачи автомобиля, допоборудование (например, коврики, цены на которые у дилеров могут стоить 90 тыс. рублей) можно тут же сдать обратно. Продавец не сможет требовать вернуть и автомобиль, ведь ему запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других (статья 16 ФЗ ОЗПП).

Просто так не вернешь технически сложные товары, например внештатную сигнализацию. Здесь можно сыграть на том, что это оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем

«Чтобы его использовать, необходимо пройти специальную сертификацию. И если вас об этом письменно не уведомили — это юридический повод расторгнуть сделку, ведь продавец обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре (статья 10 ФЗ ОЗПП). Деньги вернут в течение 10 дней», — отметил эксперт.

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