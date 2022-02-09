Перечислены дефекты Aurus Senat за 24 млн рублей

Проблема с работой круиз-контроля, неоткалиброванный сход-развал и музыкальная система, отключающая органы управления, — такие недостатки вскрылись у Aurus Senat за полторы недели эксплуатации, сообщил представитель детейлинг-студии Sopun Lab в Instagram.

Сначала у Aurus Senat, проехавшего 10 метров, загорелся индикатор, предупреждающий о сбое в работе системы круиз-контроля с поддержанием дистанции. Позже автомобиль проинформировал о неисправности дополнительного стоп-сигнала. Кроме того, из-за неоткалиброванного должным образом сход-развала седан уводило вправо.

«По-настоящему удручающий момент для такого класса автомобиля — музыкальная система, которая периодически отключает органы управления и не регулируется ни с руля, ни джойстиком до тех пор пока не выключить и не погрузить в режим сна сам автомобиль», — написал эксперт.

Он добавил, что качество звучания совершенно не стыкуется со статусом авто: «Играет как базовая система с шестью динамиками в BMW F30».

«Гражданская» версия представительского седана Aurus Senat вышла весной 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге.