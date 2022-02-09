Имущество бывшего заммэра Томска Сурикова перейдет государству

Суд решил обратить в доход государства имущество бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова стоимостью более 4,4 миллиона рублей, сообщила прокуратура Томской области.

Сурикова задержали в 2020 году. По версии следствия, он получил две крупные взятки в виде стройматериалов и работ по строительству дома «за общее покровительство по службе» в интересах двух коммерческих организаций. Экс-чиновника приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей.

Прокуратура установила факт приобретения Суриковым на неподтвержденные доходы жилого дома площадью 228 квадратных метров, который оформлен на его мать.

Суд решил обратить в доход государства земельный участок и жилой дом, стоимость которых составляет более 4,4 миллиона рублей. Решение пока не вступило в законную силу.