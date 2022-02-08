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Путин и Макрон пообедали олениной с российским вином

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Обед российского и французского лидеров Владимира Путин и Эммануэля Макрона состоял из семи блюд, главам государств предложили российское вино, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон часть встречи, которая длилась более пяти часов, провели за рабочим обедом. В меню значились семь блюд и два вида российских вин 2015 года — «Шардоне» и «Ребо» производителя «Усадьба Дивноморское».

Путин угощал французского коллегу равиоли со шпинатом, ухой из семи видов рыб, олениной с бататом и ежевикой, приводит ТАСС меню.

На горячее предлагался стейк из осетрины с птитимом, а на закуску моченые яблоки с лангустином, щербет из имбиря. В качестве десерта значился грушевый тарт с ванильным мороженым.

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