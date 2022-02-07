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Песков прокомментировал петицию за отставку Кадырова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически оценил петицию за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, которую на сайте Change.org создал муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин.

«На этой платформе обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами. Так и относимся»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к созданию петиции.

Оппозиционер предложил отправить Кадырова в отставку из-за его угроз в адрес семьи бывшего федерального судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Петиция будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, если наберет более 35 тысяч голосов.

«Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию кровной мести и обещают отрезать головы своим оппонентам», — говорится в петиции.

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mosquito__2010

Саша и Денис вы просто Красавчики !!! Браво !!!

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Ваши прожженные американцами мозги за эти годы уже видимо не спасти. Скажите, а психиатрия на Украине...
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