Песков прокомментировал петицию за отставку Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически оценил петицию за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, которую на сайте Change.org создал муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин.

«На этой платформе обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами. Так и относимся»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к созданию петиции.

Оппозиционер предложил отправить Кадырова в отставку из-за его угроз в адрес семьи бывшего федерального судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Петиция будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, если наберет более 35 тысяч голосов.

«Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию кровной мести и обещают отрезать головы своим оппонентам», — говорится в петиции.