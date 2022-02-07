Россия сымитирует начало ядерной войны

Россия проведет в феврале крупные учения с использованием ядерной триады. Планируются пуски баллистических ракет всех типов базирования, имитирующие начало ядерной войны, утверждает американская разведка.

Соответствующий доклад представили Конгрессу США председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Милли и директор разведки США Аврил Хейнс, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Обычно Россия проводит учения «ядерной триады» осенью, однако на этот раз их сдвинули на февраль, когда якобы открывается «окно» для возможного вторжения на Украину. Источник ТАСС подтвердил, что учения «Гром» с участием ядерной триады пройдут в начале 2022 года.

Традиционно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает ракету по цели на полигоне Чижа на севере России.

Кроме этого, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ, проводится учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты из состава Ракетных войск стратегического назначения.

США утверждают, что Россия наращивает группировку на границе с Украиной. По данным американской разведки, в скором времени на границе окажется половина всей сухопутной армии РФ. Москва отрицает обвинения в подготовке вторжения, называя их пропагандой.