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Сериал «Эйфория» с Зендеей продлили на третий сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Эйфория»

Телекомпания HBO официально сообщила о продлении сериала «Эйфория» на третий сезон, говорится в Twitter-аккаунте проекта.

Драма «Эйфория» рассказывает о жизни девушки по имени Ру, которая борется с наркотической зависимостью, а заодно пытается найти новых друзей и свою любовь. Героями проекта стали подростки, их чувства и переживания.

Главную героиню в «Эйфории» исполнила американская актриса Зендея, известная по «Человеку-пауку» с Томом Холландом и «Дюне» с Тимоти Шаламе.

Второй сезон «Эйфории» начал выходить в начале января 2022 года, премьерная серия на HBO Max привлекала 2,4 миллиона пользователей, что стало абсолютным рекордом платформы.

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