Лукашенко заявил о невозможности войны с Западом и Украиной

Война на Украине и в Европе невозможна, потому что западные страны понимают бесперспективность противостояния с ОДКБ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы войны, сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». «Слишком комфортно мы живем. Это очень важно, когда человек начинает думать, мозгами шевелить. Завтра война, и надо вместо итальянского дома в землянку сесть», — пояснил он.

На Западе убедились в военной мощи ОДКБ, считает Лукашенко. «ОДКБ что показало? Когда они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша», — отметил президент Белоруссии. Он обратил внимание на то, как быстро было принято решение о помощи Казахстану, как оперативно развернули контингент.

По мнению президента, западные государства понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ, прежде всего с Россией. «Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать», — подчеркнул он.

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются», — сказал Лукашенко.