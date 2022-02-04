Россия и Китай выступили против расширения НАТО

Россия и Китай выступали против расширения НАТО и призвали альянс отказаться от подходов времен холодной войны, говорится в совместном заявлении, с которым выступили главы двух стран Владтимир Путин Си Цзиньпин.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», — говорится в заявлении.

Китай поддержал выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе, следует из документа. Россия пообещала не признавать независимость Тайваня и осудила политизацию вопроса о происхождении коронавируса.

«Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, <...> серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность», — сказано в заявлении.