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Россия и Китай выступили против расширения НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Department of State from United States

Россия и Китай выступали против расширения НАТО и призвали альянс отказаться от подходов времен холодной войны, говорится в совместном заявлении, с которым выступили главы двух стран Владтимир Путин Си Цзиньпин.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», — говорится в заявлении.

Китай поддержал выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности в Европе, следует из документа. Россия пообещала не признавать независимость Тайваня и осудила политизацию вопроса о происхождении коронавируса.

«Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, <...> серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность», — сказано в заявлении.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
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