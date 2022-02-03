Лавров назвал год Тигра «своим»

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что год Тигра по лунному календарю, который наступил 1 февраля — его год.

Лавров прилетел в Китай на встречу с Ван И — главой китайского МИД. Российский дипломат поблагодарил его за приглашение «посетить Пекин именно в этот особенный момент, везде ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года Тигра по лунному календарю».

По словам Лаврова, он приехал «к друзьям». «Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится еще раз с вами лично», — отметил он, подчеркнув беспрецедентный уровень взаимодействия между КНР и Россией.

Говоря о предстоящей зимней Олимпиаде, российский министр выразил уверенность в том, что они станут для всего мирового сообщества наглядной демонстрацией способности Пекина организовывать и проводить крупнейшие мероприятия.