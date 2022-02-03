НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал год Тигра «своим»

Источник:
РИА Новости
86 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что год Тигра по лунному календарю, который наступил 1 февраля — его год.

Лавров прилетел в Китай на встречу с Ван И — главой китайского МИД. Российский дипломат поблагодарил его за приглашение «посетить Пекин именно в этот особенный момент, везде ощущается праздничная атмосфера по случаю наступления года Тигра по лунному календарю».

По словам Лаврова, он приехал «к друзьям». «Мне это особенно приятно потому, что год Тигра это мой год и я рад возможности увидится еще раз с вами лично», — отметил он, подчеркнув беспрецедентный уровень взаимодействия между КНР и Россией.

Говоря о предстоящей зимней Олимпиаде, российский министр выразил уверенность в том, что они станут для всего мирового сообщества наглядной демонстрацией способности Пекина организовывать и проводить крупнейшие мероприятия. 

Еще по теме
Путин оценил вероятность нового локдауна
Президент Аргентины поблагодарил Россию за вакцину
Кадыров назвал встречу с Путиным «доброй»
Стала известна причина отказа Путина от маски
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Веселая игра рысят попала на видео в Прибайкалье
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье
Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID
Самое популярное
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Стала известна причина отказа Путина от маски
«Билайн» ошибочно списал абонентам деньги за роуминг
Кадыров назвал встречу с Путиным «доброй»
Могущественную цивилизацию погубило падение кометы
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
МВД раскритиковало российские процессоры
33
Госдолг США установил исторический рекорд
30
Стала известна причина отказа Путина от маски
29
Путин и Джонсон обсудили Украину
Sibnet.Ru