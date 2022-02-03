ГИБДД объяснила, почему нельзя быстро ехать по пустой дороге

Водителям не следует разгоняться на пустой дороге, поскольку последствия в случае ДТП гораздо серьезнее, лучше двигаться со средней скоростью, сообщила ГИБДД по Красноярску.

При езде многие водители ориентируются на скорость потока, потому что такая скорость самая безопасная. Однако на пустых трассах и улицах такой способ контроля, по понятным причинам, невозможен.

«В зимний период особенно опасно ездить на повышенных скоростях, так как на дорожном полотне местами возможен гололед, выехав на который, машина может уйти в неконтролируемый занос», — объяснили в ведомстве.

ГИБДД напомнила, что согласно п. 10.1 ПДД, водители должны выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой. Дорожные полицейские настоятельно порекомендовали водителям следовать со средней скоростью, а также с осторожностью выполнять сложные маневры, такие как обгон или перестроение.