Фильм «День слепого Валентина» вышел в прокат ко дню влюбленных

Романтическая комедия «День слепого Валентина» вышла в
прокат перед праздником всех влюбленных. Фильм о том, что настоящая любовь
способна победить все, даже если слепая стрела Амура случайно попала не туда.
Сюжет фильма раскрывает несколько историй любви. Все герои
должны пройти через преграды и терзания, прежде чем разберутся в своих чувствах.
Главные роди в «Дне слепого Валентина» исполнили Александр
Яценко, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Юрий Чурсин, Марина Петренко,
Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Антон Васильев, Кирилл Плетнев, Роман
Мадянов, Марк Богатырев, Наталья Земцова, Вероника Тимофеева, Александр Яцко,
Мария Шалаева, группа «Фрукты» и многие другие.
«У нас был очень штучный кастинг, а кого-то мы вообще не
пробовали – сразу предлагали роль. И парадокс в том, что нам не пришлось никого
уговаривать. Видимо, история зацепила, тронула, несмотря на то что у всех –
небольшие роли. Но все артисты, которые прочли эту историю, были согласны», —
рассказала продюсер проекта Марина Петренко.
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