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Фильм «День слепого Валентина» вышел в прокат ко дню влюбленных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «День слепого Валентина»

Романтическая комедия «День слепого Валентина» вышла в прокат перед праздником всех влюбленных. Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если слепая стрела Амура случайно попала не туда.

Сюжет фильма раскрывает несколько историй любви. Все герои должны пройти через преграды и терзания, прежде чем разберутся в своих чувствах.

Главные роди в «Дне слепого Валентина» исполнили Александр Яценко, Максим Виторган, Анна Цуканова-Котт, Юрий Чурсин, Марина Петренко, Валентина Мазунина, Олеся Судзиловская, Антон Васильев, Кирилл Плетнев, Роман Мадянов, Марк Богатырев, Наталья Земцова, Вероника Тимофеева, Александр Яцко, Мария Шалаева, группа «Фрукты» и многие другие.

«У нас был очень штучный кастинг, а кого-то мы вообще не пробовали – сразу предлагали роль. И парадокс в том, что нам не пришлось никого уговаривать. Видимо, история зацепила, тронула, несмотря на то что у всех – небольшие роли. Но все артисты, которые прочли эту историю, были согласны», — рассказала продюсер проекта Марина Петренко.

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