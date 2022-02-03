Рабочий в Иркутске упал с пятого этажа

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Рабочий сорвался с пятого этажа дома в Иркутске и попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщило в четверг СУ СКР по Иркутской области.
В четверг утром на строительной площадке на улице Пискунова с пятого этажа строящегося дома упал рабочий. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Проводится доследственная проверка по факту нарушений требований охраны труда. Обстоятельства ЧП выясняются. Предварительно установлено, что во время работ произошло обрушение строительных лесов.
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