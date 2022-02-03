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Количество замов в Россотрудничестве расширили ради Поклонской

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: State Duma / CC BY 4.0

Экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госудмы Наталья Поклонская стала заместителем главы Россотрудничества — соответствующий указ, подписанный президентом, опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России увеличил число заместителей главы Россотрудничества с пяти до шести. Одним указом Путин назначил Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества), а другим — освободил от должности посла в Кабо-Верде.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине,— это приоритетные направления», — цитирует ТАСС Поклонскую.

Поклонская получила известность как прокурор Крыма после присоединения республики к России в 2014 году. Затем была депутатом Госдумы VII созыва. Президент подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года. Она назвала назначение честью, но в январе отказалась от этой должности из-за личных обстоятельств.

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