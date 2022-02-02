Гордон обвинил Собчак в воровстве его двуличия

Телеведущий Александр Гордон считает, что Ксения Собчак «украла его двуличие», потому что на телевидении и в Сети она говорит разные вещи.

«Собчак на телевидении говорит одно, а в YouTube — другое. Я правильно понимаю, что есть две версии Собчак? То есть вы, Ксения, не только название программы у меня украли, но и манеру притворяться то одним, то другим человеком», сказал Гордон в интервью YouTube-шоу «МедиаШУМ».

Гордон и Собчак вместе работают в проекте Первого канала — шоу «Док-ток». Коллеги при этом не пересекаются в студии, поскольку работают над разными выпусками передачи.

Ранее Гордон признавался в интервью, что ему часто приходится подстраиваться под сценарий и транслировать ту информацию, которую его просят подавать. Также он часто выпивает перед эфирами, чтобы быть в кадре более эмоциональным.