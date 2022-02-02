НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Apple подала в суд на украинского режиссера фильма Apple-Man

Источник:
Sibnet.ru
240 1

Компания Apple инициировала в США судебное разбирательство дела против украинского супергеройского фильма Apple-Man.

Главная претензия компании Apple – фильм вредит бренду, пользователям может показаться, что Apple-Man «связан, утвержден или одобрен компанией Apple». 

Apple хочет, чтобы режиссер отказался от юридического оформления фильма на территории США. Тогда компания будет иметь право в любой момент запретить использование словосочетания «Apple-Man» в названии фильма, комиксах и мерче.

«Я снял комедию о супергерое, который левитирует яблоками. Внезапно корпорация Apple выступила против меня и инициировала судебное разбирательство… Я открыт для любых переговоров и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — сказал в видеообращении режиссер Василий Москаленко.

Режиссер пояснил, что Apple-Man — фильм о яблоках, а не о технике, и не содержит ни одного упоминания iPhone или MacBook. Москаленко предлагает компании убедиться в этом, просмотрев фильм перед выходом.

Москаленко общается с Apple через своего американского юриста, также запланирована конференция с представителями компании.

Еще по теме
Ожившим в морге мужчиной из вирусного ролика оказался Андрей Мерзликин
Орнелла Мути захотела гражданство России
Universal показала мрачный тизер фильма «Воланд»
Игра It Takes Two получит экранизацию
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео
Морозы задержатся в Хакасии
Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде
Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Изменен расчет тарифов на воду
Обсуждение (1)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Самое обсуждаемое
35
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
35
МВД раскритиковало российские процессоры
30
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
29
Госдолг США установил исторический рекорд
27
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
Sibnet.Ru