Apple подала в суд на украинского режиссера фильма Apple-Man

Компания Apple инициировала в США судебное разбирательство дела против украинского супергеройского фильма Apple-Man.

Главная претензия компании Apple – фильм вредит бренду, пользователям может показаться, что Apple-Man «связан, утвержден или одобрен компанией Apple».

Apple хочет, чтобы режиссер отказался от юридического оформления фильма на территории США. Тогда компания будет иметь право в любой момент запретить использование словосочетания «Apple-Man» в названии фильма, комиксах и мерче.

«Я снял комедию о супергерое, который левитирует яблоками. Внезапно корпорация Apple выступила против меня и инициировала судебное разбирательство… Я открыт для любых переговоров и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — сказал в видеообращении режиссер Василий Москаленко.

Режиссер пояснил, что Apple-Man — фильм о яблоках, а не о технике, и не содержит ни одного упоминания iPhone или MacBook. Москаленко предлагает компании убедиться в этом, просмотрев фильм перед выходом.

Москаленко общается с Apple через своего американского юриста, также запланирована конференция с представителями компании.