НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдолг США установил исторический рекорд

Источник:
Sibnet.ru
315 7
Фото: © pexels.com

Совокупный государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордного значения в 30,012 триллиона долларов, следует из данных Минфина США.

Такое высокое значение госдолга достигнуто впервые за все время существования США. При этом рекордные цифры были достигнуты на несколько лет раньше, чем предполагалось, из-за огромных расходов на борьбу с пандемией, пишет New York Times.

Так, на выплаты пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты ушло около 5 триллионов долларов. За прошлый год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%.

Продукты подорожали на 6,3%, а энергоносители прибавили в цене на 29,3%. Федеральная резервная система неоднократно заявляла, что рост инфляции в США принял угрожающий характер.

Россия в прошлом году избавлялась от вложений в американские государственные облигации, по итогам ноября 2021 года значение снизилось до 2,4 миллиарда долларов. При этом еще в августе значение превышало 4 миллиарда долларов.

Статьи расходов годового бюджета США превышают доходы с конца 1960-х годов. Главными международными кредиторами Соединенных Штатов на сегодня являются Китай и Япония.

Еще по теме
Росстат назвал самые дорогие города Сибири
Mastercard и Visa снизили тарифы для российских онлайн-магазинов
Ипотечные ставки Сбербанка превысили 10%
Каждый пятый сибиряк вложил деньги в ювелирные украшения
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томское УФАС проверит цены на ПЦР-тесты
Тулеев выступил против Крапивинской ГЭС
Двое погибли в сгоревшем доме дачного сторожа в Новосибирской области
Атомный ледокол «Сибирь» впервые провел суда по Енисею
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Обсуждение (7)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
35
МВД раскритиковало российские процессоры
30
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
25
Российский бензин стал вторым по дешевизне в Европе
22
Новые британские санкции ударят по энергокомпаниям России
Sibnet.Ru