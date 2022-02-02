Госдолг США установил исторический рекорд

Совокупный государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордного значения в 30,012 триллиона долларов, следует из данных Минфина США.

Такое высокое значение госдолга достигнуто впервые за все время существования США. При этом рекордные цифры были достигнуты на несколько лет раньше, чем предполагалось, из-за огромных расходов на борьбу с пандемией, пишет New York Times.

Так, на выплаты пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты ушло около 5 триллионов долларов. За прошлый год базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты и энергоносители, оказалась на уровне 5,5%.

Продукты подорожали на 6,3%, а энергоносители прибавили в цене на 29,3%. Федеральная резервная система неоднократно заявляла, что рост инфляции в США принял угрожающий характер.

Россия в прошлом году избавлялась от вложений в американские государственные облигации, по итогам ноября 2021 года значение снизилось до 2,4 миллиарда долларов. При этом еще в августе значение превышало 4 миллиарда долларов.

Статьи расходов годового бюджета США превышают доходы с конца 1960-х годов. Главными международными кредиторами Соединенных Штатов на сегодня являются Китай и Япония.