Пассажир иномарки погиб при столкновении с гаражом в Приангарье

Водитель без права управления в Черемхове врезался в металлический гараж, один из его пассажиров погиб, сообщило в среду ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло около полуночи. Автомобиль Subaru Forester под управлением 33-летего водителя съехал с проезжей части дороги и врезался в гараж.

На месте происшествия до приезда медиков погиб 30-летний пассажир. Госпитализация потребовалась водителю и еще одному пассажиру — 31-летнему мужчине.

Известно, что водитель не имел права управления транспортным средством, а в июне прошлого года привлекался к административной ответственности за пьяную езду. По факту аварии идет проверка.