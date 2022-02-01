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Володин не нашел причин для снижения нештрафуемого порога скорости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час повлечет за собой повышение коррупции, такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах. Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы подчеркнул, что большинство депутатов ранее высказывалось категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога скорости. Он отметил, что подобные решения не стоит инициировать без их обоснования и поддержки.

В конце декабря 2021 года власти Москвы предложили федеральному правительству и МВД снизить нештрафуемый порог скорости для машин с 20 до 10 километров в час. Заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью РИА Новости отметил, что снижение позволит столице снизить смертность в ДТП на 10%.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ответ заявил, что партия не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости. По его мнению, эта мера не имеет ничего общего с безопасностью, а нужна, чтобы «поглубже залезть в карманы граждан».

Нештрафуемый порог превышения скорости на сегодня составляет 20 километров в час. Его ввели в 2013 году, когда был отменен минимальный штраф в 100 рублей.

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колобок11

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merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

Danilon

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turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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