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США пожаловались ООН на военный шантаж России

Источник:
RT
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Фото: © United Nations

Россия угрожала США военными действиями из-за Украины, заявила постоянный представитель США Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН. По ее словам, Вашингтон не хочет войны с Москвой.

«В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены», — сказала Томас-Гринфилд, выразив при этом надежду, что Москва выберет дипломатический путь решения украинского кризиса.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ответ назвал инициированную американской стороной встречу «трюком», который позорит репутацию Совбеза.

Заседание Совбеза ООН проходит по инициативе США. За проведение заседания выступили десять стран, против — Россия и Китай, еще три воздержались. Для проведения встречи было достаточно девяти голосов.

Главная тема заседания — напряженность вокруг Украины. Линда Томас-Гринфилд заявила, что на границу с Украиной переброшены более 100 тысяч российских военнослужащих. Россия также якобы участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных против Киева.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в подготовке вторжения на Украину, называя подобные сообщения нагнетанием напряженности.

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Политика #Мир #Россия
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