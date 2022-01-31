Имена превратят в товарные знаки

Правительство России поддержало законопроект, который разрешает гражданам регистрировать свое имя в качестве товарного знака. Роспатент планирует, что примут до конца 2022 года.

Сегодня на законодательном уровне установлено ограничение, по которому зарегистрировать товарный знак могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Законопроект снимает данное ограничение.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что подготовленная инициатива важна в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг.

Разработчики инициативы отмечают, что обычай называть своим именем собственное предприятие имеет глубокие исторические корни. Например, разработать и зарегистрировать свои товарные знаки смогут автомеханики, слесари, даже няни и репетиторы.

На сегодня свои имена в качестве брендов зарегистрировали некоторые звезды. Например, Филипп Киркоров и Николай Басков. Но им пришлось для этого либо стать юридическими лицами, либо регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей

Если схожий товарный знак начали использовать конкуренты, защитить свое нарушенное право можно через суд — запретить этим лицам использовать товарный знак, а также получить компенсацию.