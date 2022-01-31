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Новые британские санкции ударят по энергокомпаниям России

Источник:
ТАСС
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Фото: Arpingstone

Правительство Великобритании представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в британском кабмине.

Рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих «стратегическое значение» для властей России, приводит ТАСС материал The Times.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список.

«В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций», — сказала она.

Трасс отказалась раскрывать какие-либо подробности, но допустила возможность введения против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне.

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Политика #Мир #Недра и ТЭК
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