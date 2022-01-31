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Глава ЛНР пригрозил США из‑за Донбасса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил конгрессменов США, что они «сломают зубы» из-за попыток задавить республики Донбасса.

«Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. <…> И об нас они точно сломают зубы», — сказал политик.

По его словам, американские конгрессмены насаждают «демократию» исключительно так, как они это понимают и как им это выгодно. Глава ЛНР напомнил, что США безуспешно на протяжении 60 лет пытаются различными санкциями «задавить Кубу».

«Спустя восемь лет войны, угроз, давления, меня подобные действия и заявления нисколько не заботят. У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике», — уточнил Пасечник.

Ранее Конгрессу Соединенных Штатов был представлен «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложено ввести новые санкции против Москвы. Данный законопроект предполагает, что в течение 30 дней после его принятия Россия будет признана страной, спонсирующей терроризм.

Кроме того, внесенный в Конгресс документ требует признать террористическими организациями «поддерживаемые Россией вооруженные силы в области Донбасса Украины».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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