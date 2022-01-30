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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская разведка вывезла из Киева секретные документы

Источник:
ТАСС
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Фото: Oleg Volkov / CC BY-SA 4.0

Украинская разведка перевезла несколько секретных документов из своей штаб-квартиры в Киеве на запад страны, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Разведслужба Украины перевезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

По мнению издания, такие действия украинской разведслужбы являются «внешними признаками» того, что в Киеве готовятся к возможному обострению ситуации на границе с Россией.

Страна Запада устроили истерику по поводу якобы возможного вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные СМИ не нагнетать панику. По его словам, панические настроения сильно бьют по украинской экономике.

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Оборона #Военная политика #Конфликты #Силовые структуры
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Топ комментариев

Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

pepelmetal

Да пусть хоть сколько перебрасывают, им это не поможет!

Muzykant

Грета,пиндосы с маленькой Северной Кореей справится не могут.
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