Украинская разведка перевезла несколько секретных документов из своей штаб-квартиры в Киеве на запад страны, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Разведслужба Украины перевезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

По мнению издания, такие действия украинской разведслужбы являются «внешними признаками» того, что в Киеве готовятся к возможному обострению ситуации на границе с Россией.

Страна Запада устроили истерику по поводу якобы возможного вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные СМИ не нагнетать панику. По его словам, панические настроения сильно бьют по украинской экономике.