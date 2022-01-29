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Найдено тело утонувшей во время крещенских купаний россиянки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Водолазы в ходе поисковых работ обнаружили тело 41-летней жительницы Петербурга Анны Усковой, утонувшей во время крещенских купаний в проруби на реке Оредеж в Ленинградской области.

«Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей», — говорится в сообщении водолазной поисковой группы «ДобротворецЪ» на официальной странице «ВКонтакте».

Женщину обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста, это приблизительно в одном километре от необорудованной проруби, в которую нырнула погибшая. Тело искали десять дней, муж уже опознал супругу.

Инцидент произошел 19 января в деревне Выра Гатчинского района. На глазах у своих детей и мужа женщина прыгнула в необорудованную прорубь на реке Оредеж. Из-за сильного течения ее унесло по лед, присутствующие при трагедии не смогли помочь.

Купель была несанкционированной, поэтому возле проруби не дежурили сотрудники МЧС. По факту причинения смерти по неосторожности Следственный комитет России по Ленобласти завел уголовное дело в отношении пока неустановленных лиц.

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?

ponhik78

Только эта иностранная сила находится там по официальному приглашению законного правительства Сирии....

Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

ponhik78

Нада же))) А сирийци его считают законным главой своей страны. Так что плевать кто и что там считает.
Sibnet.Ru