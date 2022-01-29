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Россия ускорит процесс уничтожения изъятого незаконного алкоголя

Источник:
РИА Новости
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Фото: © most.life

Госдума рассмотрит законопроекты, которые ускорят процедуру уничтожения изъятых нелегальных партий этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Документы предусматривают наделение территориальных органов Росалкогольрегулирования полномочиями по принятию решений об уничтожении такой изъятой продукции, которая находится на хранении в специализированной организации свыше трех лет.

Похожий механизм действующим законодательством сейчас предусмотрен для уничтожения запрещенной к ввозу в Россию так называемых «санкционных» товаров, отмечают разработчики документа.

В настоящее время на хранении свыше трех лет на площадках специализированной организации находится более 25 миллионов литров нелегальных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Только на оплату досудебного хранения имущества на территории всей страны расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств ежемесячно. Большая часть продукции хранится в течение нескольких лет в ожидании соответствующего решения суда.

Предлагаемое быстрое уничтожение такой продукции существенно сократит расходование бюджетных средств на хранение изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?

ponhik78

Только эта иностранная сила находится там по официальному приглашению законного правительства Сирии....

Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

ponhik78

Нада же))) А сирийци его считают законным главой своей страны. Так что плевать кто и что там считает.
Sibnet.Ru