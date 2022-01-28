Глава КамАЗа назвал год начала продаж электромобиля «Кама‑1»

Электромобиль «Кама-1» поступит в продажу в 2024-2025 годах, он будет ориентирован на каршеринг и такси, сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

«Мы не намерены конкурировать с большими кармейкерами, которые уже вложили огромные средства. Мы нашли себе нишу, определили ту, которая нас потенциально может заинтересовать. Такси, каршеринг», — рассказал Когогин в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVi.

По прогнозам Когогина, электромобиль «Кама-1» поступит в продажу в 2024-2025 годах. Производственная площадка для выпуска пока не определена, но это точно будут не площади КамАЗа. Возможно, что компания «Кама» выкупит один из неработающих заводов.

«Кама-1» — трехдверный четырехместный смарт-кроссовер. Модель представили в декабре 2020 года. В базовой комплектации установлен электромотор мощностью 109 лошадиных сил и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 километров.