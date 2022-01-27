МИД России назвал войну с Украиной «недопустимой»

Россия не допускает даже мысли о войне с Украиной, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», — отметил российский дипломат, комментируя опасения западных стран.

При этом Зайцев отметил, что «заокеанские кураторы Украины» другого мнения на этот счет. По его мнению, Запад специально нагнетает обстановку. В качестве примеров он привел приказ эвакуировать персонал посольств из Киева, а также наращивание военных поставок.

«Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир, и стараются сделать все возможное, чтобы воплотить его в жизнь», — отметил Зайцев.