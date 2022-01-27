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Солдат нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Maldives National Defense Force

Военнослужащий Национальной гвардии Украины в Днепре открыл огонь по караулу, погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш». Среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская. Позднее во время оказания медицинской помощи умерла еще одна раненая.

В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». Через некоторое время стрелявшего задержали в Днепропетровской области. Мотивы преступления пока неизвестны, стрелку грозит пожизненное заключение.

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