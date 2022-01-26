Еще одно дело возбудили на Алтае из-за истязания детей

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, после издевательств над детьми в Шелаболихинском районе, сообщает СУСК региона.

Инцидент, заинтересовавший правоохранителей, произошел 21 января. Жители села Селезнево Шелаболихинского района увидели на крыльце дома абсолютно голого плачущего мальчика. Оказалось, его выгнали родители в воспитательных целях. Ребенка сняли на видео, ролик стал распространятся в соцсетях. После вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина в отношении родителей возбудили уголовное дело и задержали их.

Теперь возбуждено еще одно дело. Следствие полагает, что должностные лица районных органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних – ПДН и КДН располагали сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнево. Однако они не предприняли достаточных мер, чтобы защитить детей, хотя знали, что мальчиков постоянно били, истязали их. Несмотря на это, детей из семьи изъяли только после скандального ролика.

Уточняется, что когда сотрудники органов профилактики приехали, чтобы забрать детей, их мать напала на участкового уполномоченного полиции и прокусила ему кисть. А после, уже в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН.

Тем временем, матери трех и мальчиков и ее сожителю уже предъявили обвинение, их заключили под стражу. Супруги долгое время как физически, так и психологически издевались над тремя мальчиками 2020, 2016 и 2015 годов рождения. Мать была жестокой, не занималась их воспитанием. Она не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения, не соблюдала профилактические и гигиенические требования, злоупотребляя спиртным в присутствии детей. Она также не мешала отчиму систематически бить детей.