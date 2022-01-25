Кадыров раскрыл, сколько денег получает Чечня

Правительство России выделяет Чечне 300 миллиардов рублей в год, без этих денег республика не продержится и трех месяцев, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев (без помощи России). Даже месяц не сможем <...>. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 миллиардов тратит», — заявил Кадыров в Instagram-эфире председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

Глава Чечни отметил, что в регионе нет ни газа, ни света, ни нефти. «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался нефтедобычей, переработкой. Без России мы никак не сможем», — пояснил он.

Кадыров не согласился с мнением некоторых российских политиков, что Чечня не подчиняется федеральной власти и российским законам. При этом он уверен, что в республике соблюдают свои обычаи: «по правилам жизни мусульман, по правилам жизни чеченцев».