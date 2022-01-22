Пожарные в Иркутской области погибли при тушении дома

Пожарные погибли в городе Бодайбо в ходе тушения пожара в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме, сообщает пресс-служба МЧС России.

21 января в ходе тушения пожара в доме для поиска людей были направлены три звена газодымозащитной службы. Спустя некоторое время одно звено не вышло на связь. В составе звена были начальник караула и пожарный.

Тела пожарных нашли в подвальном помещении дома. Погибшие — начальник караула 37-й пожарной спасательной части Игорь Руснаков и пожарный 37-й пожарной спасательной части Вадим Найденов, отмечается в сообщении.

По поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна для выяснения обстоятельств ЧП в Иркутскую область направлена комиссия центрального аппарата. Родным и близким погибших окажут всестороннюю помощь, с родственниками пожарных работают психологи министерства.