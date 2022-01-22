Актер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП — черный внедорожник Yukon, водителем которого был бывший губернатор Калифорнии, столкнулся с красным Prius.

Шварценеггер избежал серьезных травм, хотя в результате удара джип перевернулся на бок, передает издание TMZ. Управлявшую другой машиной женщину доставили в больницу с травмами.

Сам актер остался на месте происшествия, помогал пострадавшей, а также сотрудничал с полицейскими и спасателями. Известно, что Шварценеггер не находился в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств в момент ДТП.

BREAKING: One person was taken to the hospital in a four-car crash in the Pacific Palisades that is believed to have involved actor and former Gov. Arnold Schwarzenegger https://t.co/4CVyX03Fh0 — KTLA (@KTLA) January 22, 2022

По предварительным данным, виновником аварии стал Шварценеггер, он повернул на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, столкновение было таким сильным, что в Yukon сработали подушки безопасности.

Арнольд Шварценеггер начинал карьеру, как бодибилдер, затем стал сниматься в кино. Наибольшую известность ему принесла роль киборга Терминатора. В 2003 году он победил на выборах губернатора Калифорнии, выдвинувшись от Республиканской партии.