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Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © KTLA

Актер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП — черный внедорожник Yukon, водителем которого был бывший губернатор Калифорнии, столкнулся с красным Prius.

Шварценеггер избежал серьезных травм, хотя в результате удара джип перевернулся на бок, передает издание TMZ. Управлявшую другой машиной женщину доставили в больницу с травмами.

Сам актер остался на месте происшествия, помогал пострадавшей, а также сотрудничал с полицейскими и спасателями. Известно, что Шварценеггер не находился в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств в момент ДТП.

По предварительным данным, виновником аварии стал Шварценеггер, он повернул на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, столкновение было таким сильным, что в Yukon сработали подушки безопасности.

Арнольд Шварценеггер начинал карьеру, как бодибилдер, затем стал сниматься в кино. Наибольшую известность ему принесла роль киборга Терминатора. В 2003 году он победил на выборах губернатора Калифорнии, выдвинувшись от Республиканской партии.

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Топ комментариев

shatlnk

был не плохим актёром, а стал марионеткой.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...

turan601

сибнет если вы хотели получить зашквар года за новость то вам это удалось, хотя год только начался вряд...

corrector

О , капитализм плодит богатеньких бездельников на крузачках, катайтесь пока, терпение у народа...
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