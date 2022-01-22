Актер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП — черный внедорожник Yukon, водителем которого был бывший губернатор Калифорнии, столкнулся с красным Prius.
Шварценеггер избежал серьезных травм, хотя в результате удара джип перевернулся на бок, передает издание TMZ. Управлявшую другой машиной женщину доставили в больницу с травмами.
Сам актер остался на месте происшествия, помогал пострадавшей, а также сотрудничал с полицейскими и спасателями. Известно, что Шварценеггер не находился в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств в момент ДТП.
BREAKING: One person was taken to the hospital in a four-car crash in the Pacific Palisades that is believed to have involved actor and former Gov. Arnold Schwarzenegger https://t.co/4CVyX03Fh0— KTLA (@KTLA) January 22, 2022
По предварительным данным, виновником аварии стал Шварценеггер, он повернул на красный сигнал светофора. По словам очевидцев, столкновение было таким сильным, что в Yukon сработали подушки безопасности.
Арнольд Шварценеггер начинал карьеру, как бодибилдер, затем стал сниматься в кино. Наибольшую известность ему принесла роль киборга Терминатора. В 2003 году он победил на выборах губернатора Калифорнии, выдвинувшись от Республиканской партии.
shatlnkбыл не плохим актёром, а стал марионеткой.
correctorКапитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...
turan601сибнет если вы хотели получить зашквар года за новость то вам это удалось, хотя год только начался вряд...
correctorО , капитализм плодит богатеньких бездельников на крузачках, катайтесь пока, терпение у народа...