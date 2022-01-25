Путин поздравил студентов и школьников по видеосвязи

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил студентов, а также школьников, выпускников и уже состоявшихся специалистов с отмечаемым во вторник Татьяниным днем, сообщается на сайте Кремля.

В мероприятии приняли участие студенты математических и IT-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных математических олимпиад школьников и студентов.

Глава государства отметил преемственность между поколениями учащихся. «Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные и технологические прорывы», — уточнил Путин.

«Хотел бы вновь поздравить всех российских студентов, аспирантов с праздником, пожелать вам учебных, научных, творческих, спортивных достижений и, конечно, надежных друзей и любви, разумеется», — подытожил российский лидер.

Российские учащиеся традиционно отмечают свой праздник 25 января в Татьянин день. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.

В 2005 году Татьянин день в соответствии с указом президента России стал общегосударственным праздником — Днем российского студенчества.